Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že je otázkou času, kdy Turecko zahájí operaci s cílem zastavit syrskou armádu v rebely ovládané severozápadní syrské provincii Idlib.

Erdogan v projevu zdůraznil, že je odhodlán z oblasti, která se nachází v blízkosti hranice s Tureckem, udělat bezpečné místo, a to za každou cenu. Syrská vláda a její spojenec Moskva odmítly Erdoganův požadavek, aby se stáhly za linii příměří domluvenou v roce 2018. Od loňského 1. prosince mezitím boje v regionu vyhnaly podle OSN 900 tisíc lidí z jejich domovů. O život ve stejném období přišly stovky lidí, podle OSN většinou při útocích syrské armády a Ruska. V provincii také v mrazu umírají děti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci uvedl, že vojenská operace namířená proti legitimním syrským silám a syrské vládě by byla nejhorším možným scénářem. Zároveň ale Peskov řekl, že by Rusko neprotestovalo, pokud by turecká armáda zaútočila na teroristické skupiny v Idlibu.

