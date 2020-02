Slovinský výrobce vodních turbín Litostroj ze skupiny podnikatele Jaromíra Tesaře se pomalu vymaňuje ze ztráty, do které se dostal i kvůli americkým sankcím proti Íránu. Firmě z Tesařova energetického holdingu Energo­-Pro v tom má pomoci i nově získaná zakázka v USA. Do vodní elektrárny Lay ve státě Alabama Litostroj dodá oběžné kolo do jedné z Kaplanových turbín, které čeká modernizace.