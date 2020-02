Americká společnost Boeing čelí novému problému, který by mohl znamenat bezpečnostní riziko. Firma v interním sdělení zaměstnancům uvedla, že v palivových nádržích několika nových letadel 737 Max nalezla zbytky "cizích předmětů". Tento termín se používá pro nejrůznější materiál, jako jsou hadry, nástroje, kovové třísky a další. Většinou zůstává po lidech, kteří se podílejí na výrobě. Tyto předměty zvyšují riziko elektrického zkratu a požáru. Hlavní manažer programu 737 Mark Jenks zaměstnancům řekl, že takový zbytkový materiál je "naprosto nepřijatelný" a že firma podnikne kroky, aby problém vyřešila. "Cizí předměty" se našly při údržbářských pracích v některých ze stovek letounů 737 Max, které Boeing vyrobil, ale nedodal zákazníkům kvůli celosvětovému zákazu s těmito stroji létat. Zákaz přišel loni v březnu po dvou smrtelných nehodách. Boeing má zhruba 400 nedodaných letadel. Podle koncernu by nález neměl způsobit zpoždění v návratu letadel 737 Max do provozu, jenž se očekává letos v létě.