◼ USA

Soud odmítl žalobu Huaweie proti zákazu jeho produktů

Americký soud zamítl žalobu čínského výrobce telekomunikačních zařízení Huawei zpochybňující zákon, který vládě Spojených států a jejím dodavatelům kvůli bezpečnostním obavám zakazuje používání produktů tohoto podniku. Společnost ­Huawei v žalobě požadovala, aby soud označil zákaz za neústavní. Argumentovala tím, že zákon trestá pouze jednu firmu, které odepírá její práva a pro kterou je v podstatě ekvivalentem "trestu smrti".

◼ ČESKO

Babiš: Pokud ANO prohraje volby, odejdu z politiky

V případě, že hnutí ANO prohraje v parlamentních volbách, jeho předseda a nynější premiér Andrej Babiš odejde z politiky. Uvedl to v rozhovoru pro Blesk.cz. Zároveň zopakoval své dřívější prohlášení, že s cílem donutit ho k opuštění politiky vznikl i zákon o střetu zájmů, jehož soulad s českým právním řádem v úterý potvrdil Ústavní soud. Nejbližší volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v roce 2021.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Londýn mluví o omezení levné práce z Evropy

Britská vláda představila nová imigrační pravidla, která mají po dokončení brexitu do Velké Británie přilákat vysoce kvalifikované osoby z celého světa a zajistit odklon od "závislosti na levné pracovní síle z Evropy". Plánovaný bodový systém by diskvalifikoval osoby, které se nedomluví v angličtině či nemají pracovní nabídku v požadované podobě. Vztahovat by se měl na všechny cizince, kteří by chtěli v Británii žít a pracovat.

◼ ČESKO

Obrana navrhuje posílat na mise méně vojáků

Ministerstvo obrany chce vyslat v příštích dvou letech na zahraniční mise méně vojáků než nyní. Hlavní místa jejich působení se měnit nebudou. Členům sněmovního branného výboru to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Návrh hodlá vládě předložit v dubnu, potom jej musí schválit sněmovna a Senát. Příští rok by mohlo na mise 851 vojáků, o rok později 946, nyní může mít armáda v zahraničních misích až 1096 vojáků.

"

Postavím nezávislý expertní tým.

Lubomír Metnar

Ministr obrany (za ANO) znovu prověří cenu zakázky na nákup pasivních sledovacích systémů pro českou armádu. Prověření ceny doporučili poslanci ze sněmovního výboru pro obranu.

◼ ČESKO

Prezidentské pravomoce chtějí zachovat tři pětiny lidí

Pro zachování současných ústavních pravomocí prezidenta jsou tři pětiny Čechů. Ukazuje to lednový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Proti minulému šetření z března 2018 se tento podíl statisticky nijak významně nezměnil. Významně se nezměnil ani podíl těch, kteří si přejí nějakou změnu, a to jak rozšíření, tak zúžení prezidentských pravomocí. Pro rozšíření pravomocí je 14 procent občanů, pro zúžení zhruba pětina.

◼ ČESKO

Italové napadli zakázku na armádní vrtulníky

Italský výrobce vojenských vrtulníků, firma Leonardo, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem obrany a firmou Bell z USA. Bell má podle smlouvy ze závěru minulého roku dodat české armádě 12 vrtulníků. Italský výrobce podal také loni v prosinci podnět k úřadu, aby zakázku ministerstva prošetřil. Úřad však řízení zastavil, podnět byl podán až po uzavření smlouvy.

◼ ČESKO

Češi si připlácejí na zdraví méně než jiní Evropané

Češi si z obyvatel Evropské unie doplácejí na zdravotní péči téměř nejméně. V roce 2017 to bylo 2,5krát méně, než byl průměr unie. Každý Čech vydal 4100 korun, o rok později 5400 korun. V podílu výdajů vynaložených na zdravotní péči vůči hrubému domácímu produktu bylo Česko na 17. místě mezi osmadvaceti zeměmi unie. Nejvíc z unie platí obyvatelé Rakouska, Malty, Švédska a Finska.

◼ JAPONSKO

Olympijští maskoti z Tokia vyrazili do Evropy

Maskoti letních her v Tokiu vyrazili na turné po Evropě. Olympijský maskot Miraitowa a jeho paralympijský kolega Someity navštíví šest evropských měst. Futuristické postavičky v modro-bílé a ­růžovo-bílé barevné kombinaci s velkýma očima do konce dubna zavítají do Barcelony, Paříže, Bonnu, Atén, Londýna a Lausanne. Hry začnou 24. července. Olympijský oheň bude zapálen počátkem března ve starověké řecké Olympii.

◼ ČESKO

Češi loni létali po Evropě nejraději do Londýna

Mezi evropskými městy, kam Češi loni nejraději létali, dominuje Londýn. Ukazují to údaje o rezervacích, které udělali čeští zákazníci u prodejce letenek Kiwi.com. Následují další turistické hity Barcelona a Paříž, uvedla společnost. Výsledky korespondují i s výzkumem, který si mezi lidmi nechala zpracovat firma ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Nejčastěji lidé loni podle rezervačních dat cestovali s dopravcem Ryanair.