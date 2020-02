Přestože se změnou, která komplikuje výpočet DPH na točené pivo, sociální demokraté původně souhlasili, teď mění názor a staví se proti novému pravidlu. Na nejbližším jednání koalice plánují předložit analýzu potvrzující, že nový způsob výpočtu DPH bude ztěžovat práci obsluhy v hospodách. Hnutí ANO však změnu novinky odmítá.

Od 1. května se má u točeného alkoholického piva snížit DPH z 21 na 10 procent. Zároveň ale vznikne až devět variant pro účtování tří sazeb na točené pivo, včetně nealkoholického. "Měla by se v nich orientovat i obsluha v restauraci či na stánku, u které je velmi nelogické takovou znalost očekávat, natož ji vyžadovat," stojí v analýze. Vypracovat ji nechal poslanec ČSSD a člen rozpočtového výboru Václav Votava poté, co se na sociálních sítích objevila tabulka poradenské firmy V4 Group. Popisovala možnosti, na něž lze od května při prodeji piva narazit.

Analýza proto navrhuje dvě řešení, jak výpočet daně zjednodušit. "Nabízí se možnost vypuštění údajů týkajících se DPH při elektronické evidenci tržeb," uvádí. Obsluha by se nemusela daní zabývat, o vše by se později postaral účetní. Podle daňového poradce Tomáše Hajduška je to krok správným směrem. "My jsme to jako komora navrhovali už před dvěma lety v rámci připomínek k novele zákona o EET," uvedl.

Druhou možností je sjednotit nižší sazbu DPH nejen na točené, ale na jakékoliv pivo prodané v hospodě, pokud jej tam zákazník také vypije. Tedy i lahvové.

K tomu Hajdušek říká, že čím více sazeb a výjimek, tím větší prostor pro daňové úniky.

Podobně hovoří i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Nižší sazba na lahvové otevřela stavidla daňovým podvodům, balené pivo není výsadou jen restaurací," uvedla Schillerová s tím, že návrh by byl proti duchu záměru podpořit českou pivní kulturu, která je spjata s pivem čepovaným. Také premiér Andrej Babiš (ANO) se vyjádřil, že návrhy na změnu spojené s analýzou sociální demokracie nepodpoří.