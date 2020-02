Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že zahájí vojenskou operaci proti syrským vládním jednotkám v provincii Idlib. A to pokud se síly syrského prezidenta Bašára Asada do konce února nestáhnou do pozic před zahájením ofenzivy počátkem letošního roku. Řekl to ve středu po návratu turecké delegace z Moskvy, kde jednala o si­tuaci v regionu.