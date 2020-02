Automobilkám se v posledních letech dařilo prodávat rekordní množství nových vozů. Přesto se v Česku už 10 let zvyšuje průměrné stáří aut, loni to bylo téměř 15 let. Trend se nedaří zvrátit navzdory snaze EU snižovat emise z automobilové dopravy ani novým regulacím, které k tomu mají přispět. Starší auta než Česko má v EU už jen Řecko, Rumunsko, Litva a Estonsko.