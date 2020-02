Nálepka Bolshevik Broadcasting Corporation přisouzená British Broadcasting Corporation, tedy BBC, jako by jen zapadala do nynější vyhrocené debaty o tradičních médiích. Onu nálepku však použil už před čtyřmi desítkami let manžel britské premiérky Denis That­cher, když mu zpravodajství o válce o Falklandské ostrovy v jižním Atlantiku připadalo málo vlastenecké. Proto by se nynější ataky na instituci s takřka stoletou tradicí daly odbýt jako povolební rituál, který když je povinně odsloužen, ožije až s příští předvolební kampaní.