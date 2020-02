Skupina šesti nezařazených poslanců obsadila včera řečnický pult v jednacím sálu slovenského parlamentu. Sněmovna se necelé dva týdny před volbami mimořádně sešla k projednání návrhu sociál­ních opatření za více než 800 milionů eur, v přepočtu 19,8 miliardy korun, a také istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách. Předseda parlamentu Andrej Danko jednání poslanců následně přerušil do středy.

"Nemáte právo zneužívat mandát poslance a chovat se nepříčetně. Nestalo se během čtyř let, aby někdo vykázání ze sálu nedodržel," vzkázal šestici poslanců, kteří se řadí ke kritikům vládní koalice a hlásí se k neparlamentní koalici Progresivní Slovensko & Spolu. Tato koalice spolu s některými dalšími opozičními a neparlamentními stranami označila připravovaná sociální opatření za kupování hlasů voličů před volbami, které se v zemi uskuteční 29. února.

K obsazení řečnického pultu přistoupila skupinka zákonodárců poté, co část koalice prosadila zahájení schůze s podporou některých nezařazených poslanců či části poslanců opoziční krajně pravicové strany Kotlebovci − Lidová strana Naše Slovensko. Na řečnický pult také položili dort, který má podle nich symbolizovat spolupráci nejsilnější vládní strany Směr − sociální demokracie s Kotlebovci.

Premiér a předseda Směru Peter Pellegrini doufá, že poslanci se vyspí a nebudou fyzicky bránit jiným zákonodárcům ve výkonu jejich mandátu. Pokračování blokády parlamentu podle něj není cesta k vyspělé demokracii, ale k banánové republice. "Chtějí vyvolat hromadné bitky nebo se svléknou do naha?" prohlásil premiér.

"Vzhledem k tomu, že jde o obrovskou sumu a o atentát na naše společné hospodaření, zablokovali jsme obstrukcí jednání parlamentu," řekl novinářům předseda strany Spolu Miroslav Beblavý, který se zúčastnil obsazení řečnického pultu. Později doplnil, že poslanci budou ve sněmovně nocovat a v protestu pokračovat i ve středu.

Parlament nemá vlastní stráž, která by mohla zasáhnout proti poslanci a například ho vyvést z jednacího sálu, pokud by předsedající schůze určitého zákonodárce vykázal. Není vyloučeno, že v případě pokračování protestu ve středu by členové vlády či poslanci mohli přednášet své návrhy a vystupovat v rozpravě ze svého místa v jednacím sálu, a nikoliv od řečnického pultu.

Vláda minulý týden bez předchozí odborné diskuse schválila návrh zdvojnásobit od příštího roku sumu dětských přídavků a také zrušit dálniční známky. Již letos by se zase měla začít vyplácet 13. penze pro příjemce různých typů důchodů.

Vyšší dětské přídavky a třináctý důchod prosazuje Směr−SD. Zrušení dálničních známek, kterými je zpoplatněna jízda aut do hmotnosti 3,5 tuny po dálnicích a rychlostních silnicích, zase požaduje Slovenská národní strana. Popularita obou ale klesá, nacionalistická SNS nemá podle průzkumů jistotu setrvání ve sněmovně. Třetí vládní strana Most-Híd návrhy svých koaličních partnerů předem odmítla s odůvodněním, že by neměly být schvalovány krátce před volbami a že zatíží hospodaření státu pod vedením nové vlády.