◼ UKRAJINA

V Donbasu se zase střílí, zabit byl ukrajinský voják

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se rozhodl svolat bezpečnostní radu státu poté, co byl při včerejší potyčce s proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny zabit ukrajinský voják. Podle prezidenta jde o pokus zmařit vyhlídky na mír. Luhanští povstalci naopak obvinili ukrajinskou armádu z "masivního úderu", ale prý se jim podařilo odrazit pokus o průnik k obci Holubivske.

◼ ČÍNA, NĚMECKO, USA

Němce nepřesvědčily důkazy USA ohledně Huaweie

Americké důkazy o špionáži ze strany čínské telekomunikační společnosti Huawei, které Bílý dům považuje za jasné, německé tajné služby nepřesvědčily. Aby Washington o důvodnosti svých obav přesvědčil Berlín, vyslal do Německa v prosinci spe­ciální delegaci. Američtí představitelé evropské spojence před bezpečnostním rizikem spolupráce s firmou Huawei při výstavbě sítě páté generace (5G) varují opakovaně a velmi důrazně.

◼ ČESKO

Lékaři předepsali třikrát více antidepresiv než dříve

Lékaři loni podle Svazu zdravotních pojišťoven ČR předepsali třikrát více antidepresiv než před sedmi lety. Napsali recepty na 242 milionů obvyklých denních dávek, což odpovídá asi 600 tisícům pacientů, kteří by lék užívali každý den. V roce 2012 to bylo zhruba 200 tisíc pacientů. S duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče.

◼ ČESKO

ODS by v lednu předstihla Piráty, první zůstává ANO

ODS by podle volebního modelu agentury Median v lednových volbách do sněmovny skončila druhá s 14 procenty a předstihla by Piráty, kteří mírně ztratili (11,5 procenta). První by bylo nadále hnutí ANO s 30 procenty. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory by z hlavních sněmovních uskupení zůstala TOP 09. Čtvrtí by podle volebního modelu skončili komunisté s osmi procenty před SPD se 7,5 procenta a ČSSD se sedmi procenty hlasů.

"

Mládí vpřed!

Louis Dauny

Nejstarší aktivní politik ve Francii, zastupitel obce Les Grands-Chézeaux, prohlásil, že už znovu nebude kandidovat do zastupitelstva. O blaho středofrancouzské vesnice se na místní radnici přitom staral téměř 75 let.

◼ ČESKO

Přímou volbu prezidenta podporuje 69 procent lidí

Česká veřejnost dlouhodobě považuje přímou volbu prezidenta za nejvhodnější způsob výběru hlavy státu, podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění ji podporuje 69 procent dotázaných. Průzkum dál ukázal, že 11 procent občanů by se rádo vrátilo k parlamentní volbě, 14 procent dává přednost hlasování širšího shromáždění volitelů. Češi budou potřetí přímo volit prezidenta začátkem roku 2023.

◼ ČESKO

Hejtmani s ministryní proberou stavební zákon

Hejtmani se chtějí 3. března sejít s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) kvůli návrhu nového stavebního zákona, ke kterému mají výhrady. Během jednání Rady Asociace krajů ČR na středočeském krajském úřadě v Praze to řekl místopředseda asociace Jiří Běhounek. Schůzka by se mohla uskutečnit v Poslanecké sněmovně. Kabinet si od návrhu Dostálové slibuje urychlení a zjednodušení povolování staveb.

◼ ČESKO

Vědci našli další velkomoravské hroby

Archeologové objevili při záchranném výzkumu ve Starém Městě na Uherskohradišťsku dalších sedm hrobů z období Velké Moravy. Obsahovaly kosterní pozůstatky dětí a mladých žen. Odborníci upozornili na velké množství nalezených ozdobných předmětů. Celkem bylo ve všech hrobech 23 kusů ozdob. Šperky a další nálezy se stanou součástí sbírky Moravského zemského muzea.

◼ FRANCIE

Francie přestane přijímat imámy ze zahraničí

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že omezí praxi, kdy muslimské země do Francie posílají náboženské kazatele a učitele. Agentura Reuters připomněla, že Macron se doposud vyhýbal záležitostem týkajícím se francouzské muslimské komunity a místo toho se soustřeďoval na ekonomické reformy. Francie v uplynulých letech zažila několik velkých útoků ze strany islamistů. Při atentátech v Paříži v listopadu 2015 zahynulo 130 lidí.

◼ ČESKO

Praha omezuje reklamu na městském majetku

V rámci boje s tzv. vizuálním smogem plánuje Praha omezovat reklamu umisťovanou na svém majetku. Jak řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), například počet reklamních nosičů na lampách veřejného osvětlení se sníží téměř o 30 procent. Diskutuje se také o mobiliáři, například přístřešcích pro MHD, které Praha chce nakoupit. Pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) má boj s vizuálním smogem v programovém prohlášení.