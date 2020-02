Známé přísloví říká, že když se dva perou, třetí se směje. Uplatněné na právě probíhající demokratické primárky v USA ho lze modifikovat: demokraté se bijí mezi sebou a z jejich souboje vychází vítězně současný republikánský prezident.

Při hledání budoucího protikandidáta Donalda Trumpa mají demokraté za sebou první dvoje volby ve státech Iowa a New Hampshiru. Z hlediska konečných součtů je jejich zápas úplně na začátku, vždyť volit se bude ještě ve 48 státech a na několika teritoriích. Podle výsledků v jednotlivých státech získávají kandidáti vždy určitý počet delegátů, jejichž konečný součet (kdo bude mít většinu) rozhodne o vítězi. V Iowě a New Hampshiru bylo rozděleno jen 1,6 procenta všech delegátů. Dva vedoucí kandidáti Pete Buttigieg a Bernie Sanders jich nyní mají 22 a 21, k získání většiny, a tím i nominace do prezidentských voleb, je jich potřeba nejméně 1990.