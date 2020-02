◼ ČESKO

Na Pardubicku je ptačí chřipka, začalo vybíjení zvířat

Veterináři potvrdili ptačí chřipku subtypu H5N8 ve Slepoticích na Pardubicku v chovu firmy Moras Moravany. Vybíjení drůbeže začalo v pondělí a potrvá asi do pátku. Na farmě ve Slepoticích firma chová zhruba sedm tisíc krůt a 130 tisíc brojlerů. Škoda přímo na drůbeži, která by měla jít na porážku, je podle odhadu firmy do 10 milionů korun. Je to letošní druhé ohnisko nemoci. Nedaleká další část chovu Morasu, kde je 120 tisíc kusů drůbeže, zatím žádné úhyny nehlásí.

◼ ČESKO

Systém pro dálniční známky vyjde podle Babiše na třetinu

Nový systém pro elektronické dálniční známky bude stát 128 milionů korun. Bude propojen s Portálem občana a bude do něj částečně zapracován elektronický obchod, který vzešel z lednové programátorské akce hackathon. Novinářům to řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla před odletem na návštěvu Estonska. "Podle informací, které mám, nás zakázka bude stát třetinu původní ceny," řekl Babiš.

◼ NĚMECKO

Zadržení extremisté plánovali útok na mešity

Skupina extremistů zadržená v pátek při razii německé policie v šesti spolkových zemích zřejmě plánovala rozsáhlý útok na mešity v Německu. Podle televize Deutsche Welle to řekl mluvčí ministerstva vnitra. Podle dřívějších zpráv místního tisku plánovalo 12 zadržených Němců, kteří zůstávají ve vazbě, souběžný atentát na muslimy během jejich modliteb, podobný loňskému útoku v novozélandském městě Christchurch, při němž zemřelo pět desítek lidí.

◼ EU/USA

Zuckerberg jednal také s Jourovou o regulacích

O plánech Evropské unie na regulaci digitálních společností a umělé inteligence jednal v sídle Evropské komise šéf firmy Facebook Mark Zuckerberg. Zakladatel největší sociální sítě světa před schůzkou připustil, že dobrá pravidla nastavená vládami mohou dlouhodobě internetovým firmám prospět. S místopředsedkyní EK Věrou Jourovou mluvil o tom, že on-line společnosti by měly být v rámci boje s dezinformacemi co nejtransparentnější.

"

Když vše půjde podle plánu a budeme mít stabilní ekonomický růst, tak bychom se na dvě procenta HDP na obranu mohli dostat v roce 2024.

Andrej Babiš

Premiér reagoval na debatu o českých výdajích na obranu. ČR se k dvouprocentním výdajům zavázala v NATO.

◼ ČESKO

Obrana vyčká s podpisem smluv o modernizacích

Ve vládních materiálech k chystané modernizaci tanků a transportních vrtulníků nebyla podle ministerstva obrany uvedena odpovídající hodnota. Resort proto vyčká s uzavřením smluv do doby, než bude známá reálná cena zakázek, informoval jeho mluvčí Jan Pejšek. Ministerstvo v poslední době čelilo kritice kvůli zakázce na nákup pasivních radarů. Kritikům vadilo, že ministerstvo vládě předložilo nižší cenu, než za jakou systémy nakonec pořídilo.

◼ ČESKO

Filmové pobídky přinesly loni Česku rekordní sumu

Filmové pobídky přinesly loni do Česka téměř devět miliard korun, dosud nejvíce. Díky pobídkám se v tuzemsku loni natočilo téměř 80 filmů a seriálů. Velkou část tvořily seriály převážně natáčené pro on-line platformy jako Netflix nebo Amazon. Informoval o tom mluvčí Státního fondu kinematografie (SFK) Jiří Vaněk. Takzvané filmové pobídky jsou v ČR od roku 2010, vrací se při nich filmařům 20 procent nákladů.

◼ ČESKO

ČR pošle do Číny speciál s humanitární pomocí

Česko vyšle do Číny armádní speciál s humanitární pomocí od měst, krajů, firem či Pražského hradu. Na návrh ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) to schválila vláda. Termín odletu zatím není určen. Ministerstvo uvedlo, že letoun by mohl do Číny zamířit na přelomu února a března. Poveze až sedm tun materiálu. Oficiální česká státní pomoc kvůli epidemii koronaviru zamíří do města Wu­-chan tento týden z Vídně.

◼ ČESKO

Objem veřejných zakázek loni klesl o pětinu

Veřejní investoři v Česku zadali loni 32 241 zakázek za 400,8 miliardy korun. Hodnota meziročně klesla o 20,5 procenta, počet se o 2,6 procenta zvýšil. Objem nově vypsaných veřejných zakázek se snížil o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů společnosti CEEC Research. "Pokles hodnoty zakázek je dán tím, že bylo zadáno i vypisováno méně zakázek nad miliardu korun," uvedl ředitel CEEC Research Michal Vacek.

◼ ČESKO

Vláda podpořila zachování úřadu ombudsmana

Úřad ombudsmana má být podle vlády zachován. Stanovisko vydala k návrhu hnutí Trikolóra vedeného Václavem Klausem mladším na zrušení úřadu veřejného ochránce práv. Ten je podle Klause ukázkou rozpínavosti státu a zbytečné byrokracie. Podle vlády je návrh na zrušení úřadu neodůvodněný. S návrhem nesouhlasila ani končící ombudsmanka Anna Šabatová. Novým ochráncem práv je bývalý zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.