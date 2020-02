Michal Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj, Gordic

Díky tomu, že velká část soukromých i veřejných organizací již zažila kybernetický útok, začínají si uvědomovat, že podcenění kybernetické bezpečnosti se nevyplácí. S tím souvisí také narůstající fenomén zajištění bezpečnosti jako služby, kdy organizace přenese řízení kybernetické bezpečnosti na třetí stranu. V neposlední řadě s tím, jak roste české hospodářství, začínají představovat tuzemské podniky pro útočníky čím dál lákavější cíle.

Petr Špiřík, expert na kybernetickou bezpečnost, PwC Česká republika

Dobrá zpráva je, že se bezpečnost dostává výrazněji do popředí a roste apetit se jí věnovat. V případě českých poboček zahraničních organizací jde navíc o adopci centrálních řešení a konsolidaci. Zároveň je ale jen málo firem, které by se rozhodly pro skutečně transformační program bezpečnosti, a rozvoj je tak spíše evoluční. Není to nutně špatně a pro některé organizace je i toto velký posun vpřed.

Eliška Jirovská, country manager, VMware Česká republika a Slovensko

Myslím, že společnosti na řadě příkladů z posledních několika měsíců loňského roku pochopily, že základním kamenem bezpečnosti v organizaci by měla být dostatečná segmentace sítě. Při živelném vývoji IT ve společnostech bylo toto poměrně často opomíjeno a nyní se v celé nahotě ukazuje, jak zranitelné díky tomu společnosti jsou. Takže určitě je to jeden z prvních kroků, které i v letošním roce ve společnostech uvidíme.

Vojtěch Dvořák, technický ředitel, S&T CZ

Kybernetická bezpečnost přestává být čistě věcí IT manažerů a CSO (security manažerů), běžně ji řeší také lidé v nejvyšším vedení společností. Přibylo firem, které investují do bezpečnostních řešení i školení zaměstnanců speciálně na IT bezpečnost. Hlavním důvodem je, že celá řada generálních ředitelů a vlastníků firem u nás už na vlastní kůži pocítila, co to znamená být napaden.

Roman Rous, architekt bezpečnosti a IT, ČD − Telematika

Podniky se o kybernetickou bezpečnost více starají i díky GDPR. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně nová opatření a tresty udělované ÚOOÚ mohou být vysoké, je uvědomělost podniků velmi slušná.

Článek byl publikován v komerční příloze ICT revue.