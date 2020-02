Veterináři včera potvrdili ptačí chřipku subtypu H5N8 ve Slepoticích na Pardubicku v chovu firmy Moras Moravany. Vybíjení drůbeže mělo začít včera ve večerních hodinách, trvat by mělo do pátku. Na farmě ve Slepoticích firma chová zhruba sedm tisíc krůt a asi 130 tisíc brojlerů. Škoda přímo na drůbeži, která by měla jít na porážku, je podle odhadu firmy do deseti milionů korun. Jde o letošní druhé ohnisko nemoci. Veterináři kolem ohniska vytyčili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. Nedaleko Slepotic v obci Moravany se nachází další část chovu podniku, kde je 120 tisíc kusů drůbeže. O jejich případném utracení se teprve rozhodne.

Včera veterináři rovněž ukončili mimořádná opatření vydaná 20. ledna po výskytu ptačí chřipky ve Štěpánově nad Svratkou. Před týdnem už podmínky pro chovatele drůbeže v okolí městyse zmírnili, protože se tam další nemocní ptáci nenašli.