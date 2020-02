Americký velvyslanec Stephen King poprvé oficiálně varoval české poslance před zavedením digitální daně. Ta by dopadla zejména na velké technologické společnosti ze Spojených států − především Facebook, Amazon, Google. Česko by podle něj mělo počkat, až se na regulaci dohodnou ekonomicky nejvyspělejší státy v rámci organizace OECD. Jinak tuzemským exportérům do USA hrozí uvalení cel.