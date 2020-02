Nebudeme zvyšovat žádné daně, strašíte lidi! křičel Andrej Babiš přesně před rokem na tiskovce na Úřadu vlády. A samozřejmě, to, co popíral, vesele dělá. Už jsme tu měli zvýšení spotřebních daní u alkoholu a některých hazardních her, zvedly se poplatky za zápis do katastru nemovitostí z tisíce na dva tisíce korun a teď si jeho vláda střihla zvýšení soudních poplatků. Že to nejsou daně? Technicky vzato opravdu ne, ale pokud za daně považuje to, co nám stát tahá z kapsy, tak ano. Princip je − když něco od státu chcete, zaplaťte. Jiný katastr než státní není, jiná spravedlnost než soudní není. Je prostě skryté zvyšování daní, ne že ne.