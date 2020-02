V tuto chvíli čelíme krizi dostupnosti bydlení. Na trhu chybí tisíce bytů. Chystáme proto opatření, abychom situaci zlepšili," řekl v rozhovoru pro HN pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Nouze o bydlení přetrvává, přestože se loni poprvé od roku 2008 na území Prahy podařilo zahájit výstavbu více než pěti tisíc bytů. Přesně jich bylo 5429. Jedná se o rekord "pokrizové" dekády.

Po uplynulých 10 let developeři v průměru zahájili stavbu 2500 bytů ročně. To je natolik málo, že když v roce 2015 vlivem nízkých úrokových sazeb a příznivé ekonomické situace začali lidé nemovitosti ve velkém skupovat, zásoba bytů rychle zmizela a ceny šly prudce nahoru. Od poloviny roku 2015 do konce loňského roku vzrostly podle poradenské společnosti Deloitte o 90 procent.

Za jeden metr čtvereční v pražské novostavbě si developeři loni účtovali v průměru 112 500 korun. Kvůli tomu je pro řadu lidí nedostupné pořídit si vlastní bydlení a zatěžuje je placení nájemného − pražské nájmy se bezmála za pět let zvedly o 42 procent. Více lidí se začíná stěhovat za město, jiní se smiřují s rolí spolubydlícího a pronajímají si pouze pokoje.