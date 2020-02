Plzeňský Prazdroj pokryje každoročně asi pět procent rozpočtu Centra Paraple. Pro obecně prospěšnou společnost to znamená desetinu všech příjmů z darů a příspěvků. O ty by v případě schválení zákona o zpřísnění pravidel pro reklamu na alkohol přišla. Tvrdé dopady by pocítily dobročinné spolky, sportovní kluby, ale třeba i kulturní akce.

Právě Plzeňský Prazdroj chce v případě schválení změn přehodnotit svoji dosavadní podporu některých institucí.

Aktuálně sponzoruje kromě Centra Paraple také třeba Český olympijský výbor.