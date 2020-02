Země Evropské unie už několik let provozují ve Středozemním moři námořní vojenskou misi, ta ale už téměř rok nemá k dispozici žádné lodě. Úkol dohlížet nad zákazem dodávek zbraní do Libye, v níž zuří občanská válka, tak podle kritiků nemohla splnit. To se nyní změní − ministři zahraničí členských států EU se na schůzce v Bruselu jednomyslně dohodli, že evropské lodě v prostoru mezi Evropou a Libyí hlídkovat začnou. "Všichni jsme se shodli na spuštění mise, která zabrání přílivu zbraní do Libye," prohlásil italský ministr zahraničí Luigi Di Maio.