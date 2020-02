Po dvou úpravách, které včera schválila vláda Andreje Babiše (ANO), dosáhnou lidé ve finanční nouzi na více peněz. První změna se týká lidí v exekuci nebo v insolvenci. Na návrh ministerstva spravedlnosti se od července zvýší minimální nezabavitelná částka z 6608 na 7434 korun.

Konečná částka, která dlužníkovi každý měsíc zůstane, bude i nadále záviset na počtu lidí, vůči kterým má vyživovací povinnost, tedy dětem nebo partnerům. Dlužník bez této povinnosti může nyní dosáhnout maximálně na 26 432 korun, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Tuto hranici vláda zvýšila loni.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) změnu vládního nařízení zdůvodnila tím, že když dlužníkům zůstane víc peněz, budou méně pracovat načerno.

Novinku kritizovala Česká asociace věřitelů. Vadí jí, že věřitelé budou déle čekat na peníze, které jim náleží. Prezident asociace Pavel Staněk si na rozdíl od vlády nemyslí, že když dlužníkům zůstane víc peněz, vrátí se k legální práci. "Místo skokového navýšení bychom více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu," uvedl Staněk s tím, že dlužník by tak měl motivaci svůj příjem zvyšovat. Vydělal by na tom on i věřitel.

Změna se nelíbí ani přerovskému soudnímu exekutorovi Lukáši Jíchovi. Podle něj může prodloužit exekuční řízení a otevřít nové dluhové pasti, protože dluh může narůstat rychleji, než bude kvůli nižším srážkám splácen.

Druhým opatřením, které vláda včera odhlasovala, je navýšení životního minima. To se od dubna zvedne o více než 13 procent na 3860 korun měsíčně. Existenční minimum bude nově činit 2490 korun měsíčně. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka reaguje na růst cen.

Nejnižší uznaná částka pro život se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima. Po navýšení hranice má přibýt až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě bude o 11 tisíc příjemců víc, u porodného asi o dva tisíce. Letošní výdaje by se tak zvedly o 390 milionů korun.