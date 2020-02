Experti na spokojenost

Lukáš Hájek (vlevo) i Jan Kubálek (vpravo) pracují v Komerční bance už více než 10 let. "Vždy když něco děláme, ptáme se, co to přinese našim klientům a jestli jim naši nabídku budeme schopni dobře vysvětlit," říká Hájek. Oba mají na starosti retailovou oblast banky. Hájek řeší zákaznickou zkusenost – v podstatě sleduje, aby se s bankou klienti měli co nejlépe a rádi o ní dále mluvili. Kubálek se podílí na retailové strategii, obslužných modelech či nabídkách pro klienty.