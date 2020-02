Asi před rokem jsem dostal za úkol propojit data z externího softwaru Salesforce (cloudový CRM a podnikový systém, který zjednodušuje práci firem v oblasti prodeje, zákaznického servisu, marketingu a dalších − pozn. red.) na interní systém SAP a vytěžit z dat informace," vzpomíná na začátek spolupráce s Keboolou Radek Hájek, business intelligence manager společnosti Kofola ČeskoSlovensko. Nástrojem, který mu v tom nakonec pomohl, byla platforma od této společnosti.

První úlohou Hájkova tříčlenného týmu bylo napojení Salesforce a čerpání dat směrem do Kofoly. Firma je využívá v kontaktním centru, kde řídí telefonickou komunikaci se zákazníky, tedy převážně restauracemi a obchody. Zjišťuje třeba, zda třeba potřebují objednat zboží, a jiné potřeby zákazníků.

"U tohoto případu jsme se seznámili s technologií Kebooly, poznali, co všechno umí, a pokračovali na dalších menších úlohách na zpracování dat. Vyšlo nám z toho, že to je ideální nástroj pro rychlé zpracování velkého množství dat," říká manažer, který je v Kofole už více než 15 let.

Výhodou podle něj je, že se firma nemusí starat o technologickou záležitost prostředí, ale zajímá se pouze o čisté zpracování dat.

"Nemusím zároveň udržovat vysoce výkonné servery, jež řeší úlohy, kde je třeba jednou za čas zpracovat velký objem dat," přibližuje Hájek. "Ani nechci mít postavený ekosystém v Kofole na to, abych toho byl schopný, a tak všechny úlohy tohoto typu přesouváme do prostředí Kebooly. Tam si to množství dat zpracují velmi rychle a já na tom ušetřím."

"Ač do detailů neznáme byznys Kofoly, přesto jsme jí pomohli jejich data připravit pro to, aby do nich mohli dosadit obchodní logiku a něco s nimi dělat," přibližuje Jakub Turner, obchodní ředitel Kebooly pro Evropu. Dnes má Kofola napojené na Keboolu i další zdroje dat.

Obě firmy teď spolupracují na nové segmentaci zákazníků, jejímž cílem je rozdělit je do různých prodejních segmentů a detailněji pochopit, jak se v čase mění jejich chování, a aktivity firmy na ně přesněji zacílit.

"Využili jsme k tomu sandboxy od Kebooly, což je ,pískoviště', na němž se dá s daty různě, i sdíleně pracovat a které umožňuje rychle a pružně modelovat zpracování dat. Není třeba používat jen programovací jazyk SQL, ale i populární Python," říká Hájek.

Klienty, kteří se nyní snaží profesionálně pracovat s daty, spojuje jiný způsob přemýšlení oproti předchozím letům. "Dříve data zůstávala v IT oddělení a člověk musel mít technické dovednosti, aby se s tím vypořádal. Dnes když Kofola posbírá nějaká data, snaží se je skrze technologie distribuovat dále k byznysovým uživatelům. Proto je úspěšná, protože její obchodníci těm datům rozumí a dokážou firmu byznysově posunout dopředu," říká Jakub Turner.

Radku Hájkovi se na Keboole líbí ještě fakt, že tato firma umí data nejen dobře číst, ale také je zapisovat do různorodých úložišť.

"Například ve firmě používáme prostředí G Suite od Googlu, a když zaměstnancům uložíme data po zpracování do Google tabulek, kde mají udělané grafy, tabulky a různé infografiky, tak tyto informace používají radikálně častěji, než kdyby museli přistupovat do nějakého velkého korporátního nástroje pro zobrazení dat." Všem provozovnám dceřiné společnosti Ugo Trade naplní jejich Google tabulky daty. V provozovnách jednoduše vidí potřebná data k jejich řízení v prostředí, které znají.

Do budoucna chce Kofola přesunout do Kebooly ze svých interních systémů úlohy jako analýzu ziskovosti zákazníků nebo finanční reporting. "Zkrátka jednorázové velkoobjemové úkoly, abychom nezatěžovali naše interní systémy," říká Radek Hájek.

"Tím, že dojde k takovému přesunu dat, každý člověk − ať už z obchodního oddělení nebo z HR − dostane své oddělené prostředí, kde si s daty může hrát a dívat se na firmu z různých úhlů, aniž by potřeboval podporu IT," přibližuje takzvanou demokratizaci dat Jakub Turner, podle nějž je dnes práce s daty konkurenční výhoda.

Článek byl publikován ve speciální příloze Zákaznická zkušenost.