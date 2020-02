Zeptáte-li se lidí z oboru, která česká firma je příkladem byznysu založeného na datech, Rohlík.cz je jednou z nejčastěji zmiňovaných. Data tvoří v tomto internetovém obchodu s potravinami a rozvozem jídla jeden ze základních nástrojů řízení a jsou součástí firemní kultury. "Rozhodnutí, které můžete udělat na základě dat, byste tak udělat měli," myslí si Petr Huňka, vedoucí business intelligence oddělení Rohlík.cz.

Tato filozofie proplouvá celým Rohlíkem. "Díky platformě od Kebooly, kterou používáme, máme data dostupná po celé firmě a jsme schopni i relativní laiky naučit, jak se v datech lépe orientovat a jít více do hloubky," říká Huňka. Ten začal svou kariéru jako datový analytik v poradenské firmě Ascoria, před pěti lety dostal nabídku budovat BI infrastrukturu v další firmě Tomáše Čupra − Rohlíku.

"Všechny start-upy Tomáše Čupra na Keboole jely a využívaly ji na datovou architekturu. Rohlík je čistě datově řízená firma a platforma Kebooly je pro nás klíčová, protože se v ní scházejí všechny informace ze všech našich systémů a ona nám je pomáhá dávat smysluplně dohromady," přibližuje Petr Huňka.

Veškerá práce v ní je podle něj extrémně rychlá, a firma proto může rychle dělat potřebná rozhodnutí. Informace, které ke své práci potřebuje třeba nákupčí, má připravené z reportů Huňkova oddělení. Vidí, jak se daří jeho dodavatelům nebo zboží, a na základě dat se rozhoduje, co mít či nemít v nabídce.

Jeho tým se skládá ze sedmi lidí, kteří jsou rozděleni stejně jako firma. Někdo se stará více o komerční oddělení, jiný o sklad, další o marketing nebo personalizaci na webu. "Když jsem teď nabíral nové lidi, byli schopni už v prvním týdnu začít se svou prací," libuje si Huňka.

Obrovskou výhodou Kebooly podle něj je, že člověk nemusí nasávat složitý datový model na pozadí webu, ale konzumuje pouze ten zjednodušený v Keboole. "On může být strašně složitý, ale pokud datový model přesuneme do Kebooly, tak se dá objednávka na Rohlíku shluknout do jednoho řádku jedné tabulky, kterou pochopí každý," vysvětluje šéf BI.

I v datově založené firmě má své důležité místo intuice. "Bez ní bychom neměli směr a strategii, to nelze daty podložit. Někdy je třeba jít i do neprobádané vody, kterou nespočítáte," říká Petr Huňka.

Článek byl publikován ve speciální příloze Zákaznická zkušenost.