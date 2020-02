◼ NĚMECKO

NATO se chystá na změny mise v Afghánistánu

Severoatlantická aliance neodchází z Afghánistánu, zdůraznil na bezpečnostní konferenci v Mnichově generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Je ale připravena stáhnout část vojáků, pokud radikální hnutí Tálibán ukáže ochotu ke kompromisu. Spojené státy se v pátek s Tálibánem dohodly na týdenním klidu zbraní. NATO má v Afghánistánu kolem 16 tisíc vojáků, včetně příslušníků české armády. Podílejí se na výcviku tamních sil.

◼ ČESKO

Armáda rozšiřuje zálohy, tvoří nové u kybernetiků

Ke 13 novým jednotkám plánuje letos armáda začít nabírat aktivní záložníky. Vzniknou například nové jednotky u leteckých základen, Vojenské policie či u velitelství kybernetických sil. Celkem chce mít armáda v blízké budoucnosti k dispozici 60 jednotek aktivní zálohy. V aktivní záloze sloužilo na začátku února 3266 mužů a žen. Na budování aktivní zálohy klade česká armáda v posledních letech velký důraz.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Škoda po bouři Sabine činí až 1,8 miliardy eur

Celkovou pojištěnou škodu, kterou v Evropě způsobila bouře Ciara, ve střední Evropě pojmenovaná Sabine, odhaduje společnost RMS na 1,1 až 1,8 miliardy eur, v přepočtu až 44,8 miliardy korun. Škodu v Česku pojišťovny vyčíslily na více než 590 milionů korun. Ciara, doprovázená silným deštěm a větrem, který dosahoval rychlosti až 145 kilometrů za hodinu, minulou neděli zasáhla Británii a následně další evropské země.

◼ ČESKO

Benešová odstavila soudce z kauzy Opencard

Soudce pražského městského soudu Alexandr Sotolář, který manipuloval s výpověďmi v kauze Opencard, je postaven mimo službu. Potvrdila to ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Sotolář v kauze Opencard dvakrát uznal bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) a další radní vinnými z porušování povinností při správě cizího majetku. Vrchní soud ale oba rozsudky zrušil, případ řeší nová soudkyně.

"

Odborně se tomu říká protipovodňový park.

Jiří Šolc

Náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj) oznámil, že se město chystá vybudovat protipovodňová opatření za více než čtvrt miliardy korun. Mají být blízká přírodě.

◼ ČESKO

Nenávistných projevů přibylo, uvádí vnitro

V Česku se ve druhém pololetí loňského roku zvyšovala intenzita nenávistných projevů. Své aktivity obnovili někteří neonacističtí aktivisté. Anarchisté a komunisté naopak procházejí stagnací a nedaří se jim oslovit veřejnost. Uvádí to zpráva o extremismu, kterou zveřejnilo ministerstvo vnitra. Média šířící nenávistné předsudky zintenzivnila témata zaměřená proti migrantům, věnovala se ale i kauze pomníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze.

◼ ČESKO

Lékaři v Praze provedli neobvyklou operaci plic

Novou operační metodu vyřazení plic z oběhu s využitím mimotělní plíce provedl tým lékařů z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První český bypass obcházející plíce má umožnit šestatřicetileté pacientce s těžkou hypertenzí plic absolvovat jejich transplantaci. Operaci dosud prodělala jen dvacítka pacientů na pěti pracovištích světa. Čeští lékaři konzultovali případ s odborníky z Řezna, dva němečtí lékaři se operace zúčastnili.

◼ ČESKO

Tejc je náměstkem pro boj proti korupci

Dosavadní politický náměstek ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) Jeroným Tejc se stal jejím čtvrtým odborným náměstkem. Na starosti bude mít sekci pro boj s korupcí, pro agendu milostí, odškodňování a vězeňství. Tejc vystudoval práva na brněnské Masarykově univerzitě. V letech 2006 až 2017 byl poslancem za ČSSD. Ze strany v roce 2017 odešel.

◼ NIGÉRIE

Vědci našli geny dosud neznámého druhu člověka

Vědci objevili důkazy o existenci dosud neznámého druhu pravěkého člověka, který žil v Africe zhruba před půl milionem let a jehož geny se stále objevují v některých západoafrických populacích. Nález naznačuje, že předchůdci moderních Západoafričanů se křížili s dosud nenalezeným pravěkým druhem, stejně tak jako se pravěcí Evropané křížili s neandertálci. Na rozdíl od současnosti byl tehdy svět domovem mnoha příbuzných druhů nebo poddruhů člověka.

◼ ČESKO

Ze šéfů stran lidé nejvíc věří Babišovi a Klausovi

Z představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně věří Češi nejvíce premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a šéfovi hnutí Trikolóra Václavu Klausovi mladšímu, třetí je vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Z lednového průzkumu CVVM nicméně vyplývá, že u všech politiků zařazených do průzkumu převažují lidé, kteří jim nevěří. Největší podíl nedůvěry zaznamenal lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura.

◼ ČESKO

V severním pohraničí přibylo vlků, farmáři se bouří

Napětí mezi chovateli hospodářských zvířat na Broumovsku a Trutnovsku, kde se vyskytují vlci, roste. Volají po snížení počtu vlků. Pokud stát farmářům nevyjde vstříc změnou zákonů, může se zvýšit pytláctví, řekl chovatel ovcí a starosta Vernéřovic na Broumovsku Tomáš Havrlant ze Svazu chovatelů ovcí a koz. V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žije podle posledních odhadů 15 až 20 vlků ve třech smečkách.

◼ ČESKO

V Řeporyjích otevřeli Jirousovu ulici

V nově vznikající zástavbě pražské městské části Řeporyje lidé oslavili vznik Jirousovy ulice, která je pojmenována po básníkovi, publicistovi a výtvarném kritikovi Ivanu Martinu Jirousovi přezdívaném Magor. Název ulice Magorova u úřadů neprošel.

◼ ČESKO

Soud zprostil Shenara obžaloby z krácení daní

Pražský městský soud zprostil obžaloby někdejšího předsedu představenstva společnosti Amun.Re Martina Shenara, viněného, že neodvedl daně při prodeji tří společností energetické firmě ČEZ. Podle obžaloby koupil v roce 2009 tři společnosti zabývající se pronájmem a provozem nemovitostí. Shenar vinu odmítá a tvrdí, že jejich akcie koupil už dříve, kdy platila mírnější daňová pravidla. Rozsudek není pravomocný.

"

Osobně jsem mnohem raději pastýřem než úředníkem.

Vojtěch Cikrle

Brněnský biskup, který slaví 30 let v úřadu, říká, že musí zvládat práci kazatele a duchovního pastýře, stejně jako úředníka a manažera. Je nejdéle působícím brněnským biskupem v historii diecéze od roku 1777.

◼ ČESKO

Starostové a lidovci půjdou spolu do podzimních voleb

Starostka Mnichovic Petra Pecková (za STAN) povede do podzimních krajských voleb ve Středočeském kraji společnou kandidátku hnutí STAN, lidovců a SNK ED. Memorandum o společné cestě k volbám, po nichž chce uskupení vystřídat na hejtmanství koalici ANO a ČSSD s podporou komunistů, podepsali zástupci stran v Poslanecké sněmovně. Hnutí STAN v minulých krajských volbách skončilo na druhém místě za ANO.

◼ USA

USA podpoří nezávislost Evropy na ruském plynu

Miliardu dolarů, v přepočtu 23 miliard korun, pošlou Spojené státy zemím střední a východní Evropy sdruženým v iniciativě Trojmoří, aby podpořily jejich energetickou nezávislost na Rusku. Na mnichovské bezpečnostní konferenci to oznámil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Členem iniciativy je i Česko. Spojené státy dlouhodobě kritizují dokončovaný plynovod Nord Stream 2, který bude přivádět plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa.

◼ ČESKO

Celníci zabavili přes 200 automatů

Více než dvě stovky nelegálních automatů a skoro 1,5 milionu korun v hotovosti zabavili celníci při několikadenní razii v deseti krajích. Nejvíce automatů odhalili v Jihomoravském kraji, celkem 64, a dalších 40 zadrželi v Praze. Oznámilo to ministerstvo financí. Loni celníci za celý rok zabavili při 1498 kontrolách 960 herních zařízení a 885 600 korun v hotovosti a odhalili 251 nelegálních heren.

◼ ČESKO

Nová metoda odhalí z krve nádor tlustého střeva

Patentovanou metodu, která umožní z krve pacienta rozpoznat nádory tlustého střeva a konečníku, vyvinuli brněnští vědci. Pro výrobu diagnostických souprav ji chce využít česká biotechnologická společnost BioVendor, která s Masarykovou univerzitou a Masarykovým onkologickým ústavem uzavřela na přelomu roku licenční smlouvu. Hotový a klinicky prověřený set by mohl být k dispozici do dvou let. Tento typ rakoviny patří mezi nejčastější v Česku.

◼ RAKOUSKO

Šéfka rakouských socialistů o sobě nechá hlasovat

Předsedkyně rakouských sociálních demokratů (SPÖ) Pamela Rendiová­-Wagnerová chce nechat hlasovat stranickou základnu o svém setrvání ve funkci. Hlasování o šéfce největší opoziční strany se uskuteční v březnu a dubnu. Rendiová­-Wagnerová vyjádřila přesvědčení, že jak ona sama, tak celá sociální demokracie potřebují důvěru a podporu základny. Ke kroku se rozhodla osobně a nevzešel z rozhodnutí předsednictva strany, zdůraznila 48letá bývalá ministryně zdravotnictví.