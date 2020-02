V šestnáct let trvajícím sporu mezi Spojenými státy a Evropskou unií se americká vláda rozhodla pro rázný krok. Od 18. března zvýší clo na evropská letadla. Místo dosavadních deseti se bude platit 15 procent. Cla na další zboží se však zatím zvyšovat nebudou.

Úřad amerického obchodního zmocněnce k tomu dodal, že je otevřen urovnání sporu. Mohl by však revidovat své kroky, pokud by Evropa uvalila odvetná cla. Hodlá také provést úpravy u cla 25 procent na zboží, které nesouvisí s výrobou letadel. Sazbu ale zatím nezvýší. Podle listu Financial Times byl ze seznamu zboží, na které se vztahují zvýšená cla, stažen například švestkový džus, nově na něm jsou třeba kuchyňské nože z Francie a Německa.

Světová obchodní organizace loni v říjnu povolila Spojeným státům uvalit cla na dovoz z Evropské unie v hodnotě 7,5 miliardy dolarů, tedy 172,2 miliardy korun, ročně. Jsou reakcí na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus.

Washington uvalil clo deset procent na evropská letadla a 25 procent na některé potravinářské a další zboží, jako je například francouzské víno, skotská a irská whisky nebo sýry. Cla jsou zaměřena na zboží ze zemí, kde se vyrábějí letadla Airbus, tedy Velkou Británii, Francii, Německo a Španělsko.

Rozhodnutí americké vlády zvýšit clo na evropská letadla poškodí americké aero­linky potýkající se s nedostatkem letadel a zkomplikuje snahy o urovnání s Evropou, reagoval na rozhodnutí Airbus. Dodal, že bude dále jednat s americkými zákazníky, aby zmírnil vliv cel, a doufá, že Úřad obchodního zmocněnce změní svůj postoj, napsala agentura Reuters.