Celé roky se v souvislosti s rozvojem internetu upozorňuje na to, že kvůli němu společnost čelí novým problémům. Přesněji řečeno, jsou to staré problémy, ale rozšířenější než dříve. Čím více spoléháme na technologie a necháváme práci strojům, tím více přicházíme o některé dovednosti. Když máte po ruce počítač nebo mobil, k čemu by vám bylo spočítat z hlavy matematické příklady, pochopit jízdní řád, interpretovat delší souvislý text nebo zachovat si soudnost?