Pražská radnice začala pracovat na novém způsobu regulace služeb, jako je Airbnb. Krátkodobé pronájmy bytů dělají Praze problémy. Aby mohl být systém účinný, bude podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) potřeba udělat změny v zákonech, ty by mohly začít platit za dva roky. "Všem je jasné, že nám to přerostlo přes hlavu a není to jen problém Prahy," uvedl v rozhovoru pro HN. Možnost dohlédnout na pronájmy by získala i další česká města.

V Praze si lidé stěžují na rušení ze strany turistů ubytovaných v soukromí. Magistrátu zase vadí, že Airbnb vytlačuje nájemní bydlení, což prohlubuje bytovou krizi. Pronajímatelé za své hosty často neodvádějí poplatek za pobyt, a Praha kvůli tomu ročně přichází o stovky milionů korun.

Město proto přišlo s několika návrhy na omezení. "Fungovat by mohly jen pronájmy pokojů, nikoli celých bytů," popisuje Hřib. Většinu Airbnb pronajímatelů by to podle něj od podobného byznysu odradilo. "Tisíce bytů by se mohly začít nabízet k dlouhodobým pronájmům," doufá primátor.