Kdyby nového šéfa německých křesťanských demokratů (CDU) vybírali příznivci této strany, o vítězi souboje by bylo rozhodnuto předem − stal by se jím Friedrich Merz. Pro bývalého předsedu poslaneckého klubu CDU a následně úspěšného byznysmena by hlasovalo skoro 70 procent voličů CDU, ukázal průzkum pro televizi ARD. Jenže o tom, kdo největší německou stranu, k níž patří i kancléřka Angela Merkelová, povede, nerozhodnou její příznivci, ale delegáti stranického sjezdu. Kdo zvítězí, tak zatím vůbec není jisté. Post šéfa CDU a kancléřského kandidáta této strany pro příští parlamentní volby je volný, poté co na něj minulý týden rezignovala Annegret Krampová­-Karrenbauerová.