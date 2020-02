Aby osobní auto se spalovacím motorem vypouštělo jenom 95 gramů oxidu uhličitého na jeden kilometr, toho lze podle odborných propočtů dosáhnout při spotřebě 3,6 litru motorové nafty nebo 4,1 litru benzinu. Automobilky tvrdí, že je to naprosto nereálné. Přesto pokud chtějí prodávat své vozy v Evropské unii, musí se ze všech sil přičinit, aby přísné emisní normy ještě letos splnily. Unie ale přijala jejich námitky a přizpůsobila limity výrobním programům jednotlivých firem. Přísnější limity se týkají 95 procent všech nově vyrobených osobních a lehkých užitkových aut, v příštím roce už všech.

Pokud výrobci normy nesplní, bude je to každý rok na pokutách stát miliardy eur. Finanční zátěž by se nejspíš snažili přesunout na zákazníky. To vše ve chvíli, kdy musí investovat do výroby elektrobaterií, které se nyní převážně dovážejí z Asie.

Normy na míru výrobcům

"Evropští výrobci a dovozci do EU jsou nyní pod globálně největším tlakem. Emise oxidu uhličitého budou muset do roku 2030 dále výrazně snižovat," poznamenává Petr Knap, partner poradenské společnosti EY. Hranice 95 gramů CO2 na kilometr je schválený průměr pro auta o hmotnosti do 1380 kilogramů. Od této hodnoty se odvozují individuální limity. Například francouzský koncern PSA, jehož značnou část produkce tvoří menší auta, by měl letos emise snížit na průměrných 91,6 gramu na kilometr, naproti tomu Jaguar Land Rover si může dovolit 130,6 gramu.