Premiér Andrej Babiš často dává na odiv svou velkou pracovitost a to, jak se bije za české zájmy v Evropské unii. Že je pracovitý, o tom nemůže být pochyb. Ale způsob, jakým právě teď bojuje za peníze, které by Česko mělo dostat z příštího evropského rozpočtu, se zdá být poněkud nešťastný. Chcete-li, aby vám někdo v něčem ustoupil, nebo dokonce vyšel vstříc, není zrovna dobré ho urážet. Přesně to ale premiér dělá. Možná jedná tvrdě a nekompromisně, jak zní heslo jeho hnutí ANO. Ale taky humpolácky. Pojďme si projít pár příkladů z poslední doby, kdy Babiš urazil partnery, které teď, když se má výše rozpočtu domluvit, nutně potřebuje. A podívejme se taky na to, jak konkrétně o těch stovkách miliard, které může do Česka z příštího evropského rozpočtu dostat, vyjednává.