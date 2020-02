O tom, jak se dítěti studijně daří, rozhoduje spíše to, do jaké rodiny se narodí, než jestli chodí na víceleté gymnázium, nebo základní školu, zjistili vědci z Univerzity Karlovy v projektu CLoSE. Sledovali žáky od čtvrtých tříd až do jejich odchodu na střední školy, měřili jejich výsledky v různých testech, zjišťovali zájem o víceletá gymnázia, úspěšnost při přijetí, ale právě i to, z jakých rodin pocházejí. Jako kritéria si určili vzdělání a prestiž povolání rodičů i počet knih v domácnosti.