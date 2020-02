Ve čtvrtek začíná den páťačky Amélie v její pražské základní škole v 7:20 přípravkou na přijímací zkoušky na gymnázia, pak má celý den školu, po ní jeden kroužek a končí další přípravkou na přijímačky, tentokrát na gymnáziu, kam se chce hlásit. "Jak sama říká, ani já nejsem tak dlouho v práci," říká její otec Roman Binder. "Myslel jsem, že to s přípravou nepřeháníme, ale když jsem to všechno sepsal, sám nevím, jestli tomu věřím." Než přijdou v půlce dubna skutečné přijímačky, chtějí absolvovat také víkendové zkoušky nanečisto a doma projet testy z minulých let.