Letos je to 20 let, co vznikl e-shop Bílézboží.cz, z něhož se později stal Mall.cz, dvojka českého internetového obchodu. "Fakt, jo? To se musím podívat…" směje se překvapeně Ondřej Fryc, jeden ze zakladatelů Mallu a jeho dlouholetý bývalý šéf. Stojí ve své kanceláři na Rašínově nábřeží a je zřejmé, že řeč je o etapě jeho života, za níž po prodeji − nejprve do rukou jihoafrického koncernu Naspers a později skupině investorů v čele s Jakubem Havrlantem − udělal tlustou čáru.