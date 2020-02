Přestože Muzeum paměti 20. století ještě nevzniklo, rozhádal se už kvůli němu pražský magistrát s historiky. Ze správní rady plánovaného muzea odešel v týdnu šéf organizace Post Bellum − Paměť národa Mikuláš Kroupa. Ještě koncem roku přitom právě on ohlašoval, jak by muzeum mělo složité období českých dějin prezentovat. Teď prohlásil, že rada odmítla využít vzpomínky pamětníků, které jeho organizace shromažďuje. Zmínil i to, že dům na Hradčanech, který chtěla jeho organizace od města získat do pronájmu, hodlá dát magistrát muzeu.