Po téměř tříměsíční přestávce se do úřadu veřejného ochránce práv vrátí Stanislav Křeček. Zatímco posledních šest let byl zástupcem končící ombudsmanky Anny Šabatové, od středy úřad, který chrání lidi před diskriminací, povede. Do funkce ho po bouřlivé diskusi zvolili v tomto týdnu poslanci.

Proti jeho návratu ale protestuje část úřadu. Někteří zaměstnanci uvádějí, že raději odejdou, než aby s Křečkem dál spolupracovali. Část z nich proti němu dokonce lobbovala u politiků. "Říkali mi, že si nedovedou představit, že by pod ním pracovali," potvrdil HN jeden z vysoce postavených představitelů hnutí ANO.