U zdi hřbitovní kapličky leží vedle převažujících českých hrobů i několik často honosných německých pomníků. Na jedné z mramorových desek je pod fotografií elegantního muže se zakrouceným knírem vyryto jméno Franz Suchanka a hrdý titul Kaufmann und Hausbesitzer aus Prohn No. 66 (obchodník a majitel domu č. p. 66). Kdyby potomci pana Suchanky ves Braňany, v Německu známou jako Prohn, dnes navštívili, pýchu by asi necítili. A nebylo by to jen kvůli těsnému sousedství s rozlehlou jámou hnědouhelného velkolomu Bílina a zničené okolní krajině. Jednopatrový měšťanský dům, v němž před válkou sídlil nebožtíkův obchod, je notně zchátralý. Jeho venkovní zdi jsou oprýskané, vnitřní ušpiněné. Žijí tu nejchudší, často zadlužení lidé. Hřištěm pro jejich děti a vnuky je malý dvorek rámovaný nevzhlednými kůlnami, rozpadlým nábytkem a dalšími odpadky.