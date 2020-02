Kiefer Sutherland v kovbojském klobouku a s šátkem kolem krku? To není obraz z hollywoodského westernu, to je scéna, která v sobotu čeká návštěvníky pražského Lucerna Music Baru. Zkraje večera, ještě před diskotékou hitů 80. a 90. let minulého století, se tu jako country zpěvák představí herec, na kterého by Češi třeba na karlovarském festivalu dozajista stáli fronty. Přesto ještě sál pro 800 lidí nevyprodal.