Automobilový průmysl se nikdy v minulosti nemusel popasovat s tak vysokými nároky, jaké jsou na něj kladeny dnes, říká odborářský předák ve Škodě Auto Jaroslav Povšík. Ze svého postu zastupuje desítky tisíc zaměstnanců v odborové organizaci škodováckých závodů v Česku. Škoda Auto je podle tržeb největší tuzemskou firmou a loni zaměstnávala více než 30 tisíc lidí. Povšík v továrně před více než 40 lety začínal jako dělník, dnes se coby člen dozorčí rady ve Škodě Auto zúčastňuje jednání koncernu Volkswagen, na kterých se projednává směřování automobilky. Je současně i předsedou Evropské světové rady zástupců zaměstnanců koncernu VW a navštěvuje zaměstnance v továrnách koncernu po celém světě. HN dal rozhovor v Novém Dillí při příležitosti představení konceptu nového SUV automobilky Škoda pro indický trh.

HN: Škoda Auto převzala před dvěma lety zodpovědnost za expanzi na indickém trhu za celý koncern Volkswagen, projekt se jmenuje India 2.0. I do indických továren osobně jezdíte, jak se na tento úkol, který Škoda dostala, díváte vy?

Právě jsem navštívil zaměstnance ve škodovácké továrně v Aurangábádu. Na indickém trhu jsme byli doposud malí hráči. Volkswagen si potenciálu země a kupní síly všiml mezi posledními, což se mu ostatně stává často. Přitom tu dobře operují Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota. A tak jsme začali dělat auta, jenže celé to bylo špatně vymyšlené. Koncern Škodu poslal do Aurangábádu, bohužel si nikdo nevšiml, že tam nejsou silnice ani koleje a je k dispozici málo vody. S vládou se uzavřela smlouva, která byla 12 let nevypověditelná, jinak bychom platili vysoké reparace. Je to zemědělský kraj a místní bojují za každý metr půdy. Ale je to zároveň i kraj velmi levný, a tak se tam montovaly Volkswageny, Audi, Škody z dovezených dílů. VW si postavil závod V Púně, což je industriální megapolis s šesti miliony obyvatel, kde nechybí infrastruktura, logistika, dodavatelský sektor, blízko je přístav.