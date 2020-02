◼ ČÍNA

Peking sníží daně firmám zasaženým epidemií

Čínský prezident Si Ťin-pching slíbil snížení daní a další podporu firmám z těch odvětví, která byla nejvíce zasažena epidemií koronaviru. Čína se tak snaží mírnit rostoucí ztráty a dopady na ekonomiku. Úřady také začaly v oblastech nejhůře postižených epidemií zabírat soukromé nemocnice, hotely a byty, aby získaly místa pro nakažené. Tato nouzová opatření nechávají některé pacienty, kteří jsou v ohrožení života kvůli jiným nemocem, bez odpovídající lékařské péče.

◼ VATIKÁN

Papež se vyhnul otázce svěcení ženatých mužů

Papež František včera nevyslovil souhlas s návrhem povolit v odlehlých oblastech Amazonie svěcení ženatých mužů na kněze. Ve zveřejněném dokumentu, v němž se vyjádřil k závěrům říjnové synody o Amazonii, se o tomto návrhu vůbec nezmínil, stejně jako o otázce žen v roli jáhnů. Synody o Amazonii se loni v říjnu ve Vatikánu zúčastnily téměř dvě stovky biskupů z této oblasti. Valná většina z nich možnost svěcení ženatých mužů podpořila.

◼ ČESKO

Kontrolní pravomoci NKÚ se nejspíš rozšíří

Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu se možná rozšíří. Změnu ústavy, která to má umožnit, schválila včera sněmovna. Nyní ji musí schválit ještě Senát, kde obdobné pokusy v minulosti neuspěly. Schválená novela z pera poslanců Pirátů rozšiřuje pravomoci úřadu tak, že by mohl kontrolovat i hospodaření s dalšími veřejnými penězi. Mohl by také prověřovat hospodaření firem, v nichž mají stát nebo samosprávy většinový podíl.

◼ FRANCIE

Macron: Francouzi mají právo se rouhat

Francouzi mají právo se rouhat a kritizovat náboženství. Včerejšímu vydání listu La Dauphiné libéré to v reakci na případ mladé dívky, která kvůli ostré kritice islámu na internetu čelí výhrůžkám smrtí, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Případ 16leté Mily je už několik týdnů tématem politické debaty na nejvyšší úrovni.

"

Až naprší a uschne.

motto festivalu

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Ostrava bude mít letos na programu 40 promítání v šesti ostravských kinech. Nabídne také dva filmy nominované na Oscara.

◼ ČESKO, SLOVENSKO

Facebook spouští program prověřování zpráv

Společnost Facebook v úterý zahájila v České republice a na Slovensku program prověřování pravdivosti zpráv, které se objevují na její platformě. Fakta ověřuje francouzská tisková agentura AFP. Jde o součást celosvětového projektu, který firma realizuje v rámci boje proti dezinformacím. Facebook přitom spolupracuje s nezávislými kontrolory třetích stran z celého světa. Tito "fact checkeři" posuzují a hodnotí přesnost obsahu zpráv.

◼ ITÁLIE

Salvini může být souzen za uzavření přístavu

Bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini může být souzen za únos kvůli tomu, že loni v létě nepovolil okamžité vylodění více než stovky migrantů v italském přístavu. Rozhodl o tom Senát, který je jednou ze dvou parlamentních komor. V procesu hrozí šéfovi krajně pravicové strany Liga až 15 let vězení a až osmiletý zákaz politické činnosti. "Jsem pyšný na to, co jsem udělal," řekl Salvini před jednáním Senátu.

◼ ČESKO

Výdaje na dávky byly loni nejnižší za osm let

Výdaje na dávky v hmotné nouzi minulý rok dál klesaly. Loni stát lidem v tísni vyplatil zhruba 4,41 miliardy korun. To je nejméně za posledních osm let. Proti předloňsku se suma snížila téměř o pětinu, proti letům 2013 až 2015 je pak zhruba 2,5× nižší. Výrazně ubylo i těch, kteří peníze od státu pobírají. Jejich počet se dostal pod 100 tisíc.

◼ SLOVENSKO

Prokurátor navrhl 20leté tresty pro Kočnera i Ruska

Obžaloba navrhla soudu shodné tresty 20 let vězení pro slovenského podnikatele Mariana Kočnera i exministra hospodářství a někdejšího šéfa soukromé televize Markíza Pavola Ruska v případu padělání směnek v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,73 miliardy korun). Proplacení směnek požadovala i od Markízy jedna z firem Kočnera, který v jiném případu čelí obžalobě z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka.

◼ ČESKO

Spolek odstraňuje inzerce z dezinformačních webů

Výzvu firmám, aby svou inzercí nepomáhaly financovat chod dezinformačních webových stránek, představil spolek Nelež. Firmám nabízí, že bezplatně zařídí, aby se jejich reklamy na webech manipulujících s fakty neobjevovaly. Odstraněním inzerce podle spolku firmy zvýší svou prestiž a úroveň a budou se podílet na zachování demokratické společnosti. Na černé listině spolku je aktuálně asi dvacítka webů.

◼ ČESKO

Exšéf ČTÚ Novák chce kvůli svému odvolání podat žalobu

Bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák hodlá podat správní žalobu kvůli svému odvolání z čela úřadu. Z něj ho koncem ledna odvolala vláda na návrh ministerstva průmyslu a obchodu. Podle Nováka problém spočívá v tom, že ho kabinet odvolal jen z funkce předsedy Rady ČTÚ a ponechal mu funkci jejího řadového člena. Ministerstvo průmyslu již dřív uvedlo, že odvolání bylo v pořádku.

◼ NĚMECKO

Zemřel německý režisér Vilsmaier

Ve věku 81 let zemřel německý režisér, kameraman, producent a scenárista Joseph Vilsmaier. Mezi nejvýznamnější filmy režiséra, který zemřel v úterý v Mnichově, patří dramata z období druhé světové války Stalingrad a Poslední vlak.

◼ ČESKO

Praha má dvakrát dražší elektřinu než Budapešť

Cena elektřiny pro domácnosti je v Praze dvakrát vyšší než v Budapešti. České hlavní město je zároveň jedinou středoevropskou metropolí s cenou elektřiny nad průměrem EU. Obyvatel Prahy letos v lednu zaplatil za kilowatthodinu v přepočtu 22,15 eurocentu (zhruba 5,50 koruny), obyvatel Budapešti za ni dal pouze 11,32 eurocentu (2,80 koruny). Nejvíce za kilowatthodinu zaplatí lidé v Berlíně (33,15 eurocentu) a v Kodani (29,99 eurocentu).

"

Skutečně si myslím, že tento rok budeme mít ve vládě stabilitu.

Thorsten Faas

Německý politolog je přesvědčen, že kancléřka Angela Merkelová zůstane v úřadě až do roku 2021, a to navzdory krizi, v níž se nachází její Křesťanskodemokratická unie (CDU).

◼ EVROPSKÁ UNIE

EP vyzval k ochraně před umělou inteligencí

Europoslanci schválili usnesení, které vyzývá Evropskou komisi k zajištění větší ochrany spotřebitelů před výrobky a službami s prvky umělé inteligence. Komise by podle rezoluce měla vnést větší transparentnost do automatizovaných rozhodovacích procesů a upravit evropská pravidla týkající se bezpečnosti a odpovědnosti tak, aby do jejich působnosti nově spadaly i produkty využívající umělou inteligenci.

◼ ČESKO

Expředseda vrchního soudu Bureš rezignoval

Bývalý předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš v pondělí rezignoval na funkci soudce. Skončí na konci května, do té doby bude pokračovat v řešení přidělených případů. Bureš vedl vrchní soud do konce loňského roku, po konci sedmiletého období. Nahradil ho předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl. Bureš byl v letech 2001 až 2002 a 2004 až 2005 ministrem spravedlnosti. V roce 2003 se ucházel o post prezidenta republiky.

◼ ČESKO

Český rozhlas spustí novou sportovní stanici

Před letošní letní olympiádou v Japonsku má začít vysílat nová rozhlasová stanice Radiožurnál Sport. Zprávy a sportovní přenosy bude doprovázet převážně rocková hudba. Český rozhlas ji bude provozovat v digitálním standardu DAB+. Roční náklady na její provoz se podle prvních propočtů budou pohybovat kolem 11 až 13 milionů korun. "Vysílání budou zajišťovat stávající redaktoři naší silné sportovní redakce," uvedl ředitel ČRo René Zavoral.

◼ ČESKO

Festival Trutnoff bude v srpnu v Brně

Legendární festival Trutnoff, v minulosti pořádaný ve východočeském Trutnově, se letos uskuteční 20. až 23. srpna v areálu Střelnice v Brně-Pisárkách. Z několika možností lokalitu vybral tým kolem Martina Věcheta, který přehlídku pořádal už v původním místě konání, naposledy však v roce 2016. Poté se organizátoři už nedomluvili s vedením Trutnova. Přehlídka je spjatá s odkazem českého undergroundu a postavou někdejšího prezidenta Václava Havla.

◼ EU/VELKÁ BRITÁNIE

EP podpořil mandát k dohodám s Británií

Evropský parlament podpořil mandát k vyjednávání o budoucích vztazích Evropské unie s Británií, který minulý týden navrhla Evropská komise. Europoslanci v přijatém usnesení zdůraznili, že by Brusel měl trvat na sladění podmínek pro unijní a britské firmy v klíčových oblastech. EU by podle nich zároveň měla v jakékoliv příští dohodě ochránit svůj jednotný trh a evropské spotřebitele. Británie opustila evropský blok na počátku února.

◼ NĚMECKO

Každý čtvrtý Němec se obává válečného konfliktu

Každý čtvrtý Němec má velké obavy, že by jeho země mohla být zatažena do vojenské konfrontace. Vyplývá to podle agentury DPA z aktuálního průzkumu o bezpečnosti strategického centra GLH. Od počátku jeho každoročního zveřejňování v roce 2011 je strach z války mezi Němci nyní největší. Podle sondáže se 66 procent lidí v Německu domnívá, že největší hrozbu pro mír ve světě bude v příštích letech představovat Írán.

◼ FRANCIE

Paříž má veřejné toalety, které se objevují jen v noci

V Paříži se začal testovat nový typ veřejných toalet, které se na ulici objevují jen na noc. Nad ránem zařízení zvané Urilift, které vyrábí firma Pop-up Toilets z Nizozemska, sjede pod zem a pro potřeby pánů i dam je k dispozici znovu až po setmění, informoval francouzský server CNEWS. "Myšlenkou bylo mít zařízení výlučně pro noční provoz ve čtvrti s nočním životem, které přes den neruší chodce a umožňuje nerušený pohled na památky," uvedl zástupce pařížské radnice.

◼ TURECKO/RUSKO

Turecký prezident obvinil Rusko z masakrů v Sýrii

Turecko neplní dohodu, kterou uzavřelo předloni s Ruskem a podle níž má přimět povstalce v Sýrii, jež podporuje, ukončit boje. Řekl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, jehož země bojuje v Sýrii na straně tamní vlády a v posledních dnech se dostala do sporu s Tureckem. Jeho prezident Recep Tayyip Erdogan znovu pohrozil, že turecká armáda zaútočí na syrskou, pokud budou v Sýrii dále umírat turečtí vojáci. Rusko Erdogan obvinil z masakrů.

◼ ČESKO

Koruna opět vylepšila sedmiletý rekord k euru

Česká měna včera opět vylepšila svůj více než sedmiletý rekord k euru. K 17. hodině zpevnila oproti předchozímu závěru o osm haléřů na 24,85 Kč/EUR. Silnější byla k euru naposledy koncem října roku 2012. Na nejsilnější úroveň od října 2012 se koruna k euru dostala už minulý týden. Včera česká měna mírně posílila i k dolaru, a to o dva haléře na 22,81 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

◼ AUSTRÁLIE

Po požárech je třeba pomoci 113 druhům zvířat

Vládní odborníci sestavili seznam, kolik živočišných druhů žijících v Austrálii potřebuje po ničivých požárech naléhavou pomoc. Došli k číslu 113, přičemž většina z nich přišla nejméně o 30 procent svého přirozeného prostředí. Nejpočetnější skupiny na seznamu tvoří korýši, plazi, savci, ryby a ptáci, informoval server BBC. Odborníci také konstatovali potěšitelný fakt, že žádný druh nebyl zcela vyhuben. Mimořádně rozsáhlé požáry sužovaly Austrálii od září.

◼ USA

Američané zkoumají akvizice pěti technologických firem

Regulační úřady ve Spojených státech podrobněji přezkoumají dominantní postavení velkých technologických firem na trhu. Federální obchodní komise nařídila Facebooku, Amazonu, Applu, Microsoftu a Alphabetu, aby jí předaly informace o svých menších akvizicích od nynějška až do roku 2010, jež nepodléhaly přezkumu úřadů. Cílem regulátorů je zjistit, zda firmy skupují potenciální konkurenty, což by mohlo poškozovat hospodářskou soutěž.

◼ NĚMECKO

Zemřel slavný designér Opelů

O víkendu zemřel legendární designér vozů německé značky Opel Erhard Schnell, bylo mu 92 let. Automobilka to včera uvedla v tiskové zprávě. Schnell navrhl proslulý model Opel GT, který připomínal americké vozy Chevrolet Corvette, podílel se ale i na podobě vozů Opel Corsa nebo Calibra.

"

Znamená to, že nám lidé říkají, že by Fine Gael měla jít do opozice.

Leo Varadkar