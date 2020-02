Oba volební průzkumy z posledních dní říkají totéž: voliči v Česku chtějí, aby jim vládlo ANO Andreje Babiše. Chtějí to bez přestání šest let, co je Babiš ve vládě. A chtějí to tak moc, že by mu dnes dali dvojnásobek hlasů proti tomu, jakou podporu má druhá nebo třetí strana v pořadí.