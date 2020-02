Vládní sociální demokraté překvapivě vstoupili do kauzy DPH na pivo. Komplikovaný výpočet této daně podle toho, kde si zákazník pivo koupí a kde ho vypije, je už více než týden zdrojem kritiky i vtipkování na so­ciálních sítích. Zatímco premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakují, že novinka hostinským problémy nezpůsobí, ČSSD nyní přiznala, že dvě různé sazby DPH na alkoholické pivo plus třetí na nealkoholické jsou příliš velká komplikace. A chce to změnit.