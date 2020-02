Evropský výrobce letecké techniky Airbus na veletrhu v Singapuru představil design letadla, jemuž křídla a trup splývají do jednolitého celku. Firma uvedla, že tato koncepce by mohla snížit spotřebu pohonných hmot až o 20 procent. Základní myšlenka letadla se splývajícím křídlem a trupem (blended wing body) se objevila už v první polovině minulého století, její prvky byly později využity například u amerického bombardéru B-2. Airbus loni začal tuto koncepci testovat na modelu s označením Maveric, který je dlouhý dva metry a široký 3,2 metru. "Domníváme se, že je nejvyšší čas posunovat tuto technologii dál a studovat, co nám může přinést," uvedl viceprezident Airbusu Jean-Brice Dumont.