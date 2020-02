Na nejdůležitější investici do nové ocelárny v řádu miliard korun čeká ostravská huť téměř deset let. Podle informací HN se nový majitel huti Sandžív Gupta definitivně rozhodl, že jeho koncern Liberty Steel v Ostravě postaví nové ocelářské pece. První by měla fungovat ideálně už za dva roky.