Do privátního klubu Soho House na hollywoodské třídě Sunset Boulevard není snadné se dostat. Kdo nemá pozvánku nebo si nezaplatí členství za dva tisíce dolarů, má smůlu. Právě tam se v noci z neděle na pondělí konala jedna opravdu výběrová party: do dvou do rána se tam slavily oscarové úspěchy korejského filmu Parazit, historicky prvního neanglicky mluveného snímku, který získal hlavní cenu pro nejlepší film. Pon Džun-ho, režisér a scenárista Parazita (v obou kategoriích také dostal Oscara), byl v centru dění, ale zdaleka ne sám. Stejné pozornosti se dostávalo i Miky Leeové. Jednašedesátileté dámě, bez níž by nic z toho nebylo možné − ani honosná party, ani Parazit a vlastně nic z korejského kulturního exportu posledních dvou dekád.