Dohoda mezi vládou a firmou ČEZ o stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany bude zveřejněna během několika týdnů. Ještě se dolaďují poslední detaily, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) při včerejší návštěvě elektrárny. Uvedl, že by do konce roku 2022 měl být vybrán dodavatel nového bloku, stavební povolení má být vydáno do roku 2029 a pak zahájena stavba.

"My jsme pevně rozhodnuti, že nový jaderný blok bude, je to věc, která je neměnná, ze které nelze ustoupit ani o milimetr," řekl Havlíček. Doplnil, že nyní se k jeho výstavbě upřesňuje technický scénář.

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš se k obsahu chystané smlouvy mezi firmou a vládou podrobněji vyjadřovat nechtěl s odkazem na to, že bude po podpisu zveřejněna. Zopakoval pouze to, že investorem nového bloku bude dceřiná firma společnosti ČEZ a že dohoda upravuje práva a povinnosti obou stran. Soutěž na dodavatele podle něj bude formálně vypsána letos v prosinci.

Pokud bude u nynějších bloků Dukovan prodloužena životnost z 50 na 60 let, jak má ČEZ v plánu, mohl by vedle nich fungovat nový blok asi deset let. "Naší jasnou ambicí a cílem je, aby se (životnost) prodloužila na běžných 60 let, tak jako je to všude ve světě," řekl k tomu Havlíček. Končit s výrobou elektřiny by tak měly mezi roky 2045 a 2047, zatímco nový blok by mohl začít fungovat někdy kolem roku 2036.

Vodu pro chlazení těchto bloků podle Havlíčka elektrárna má. "Dokonce ta rezerva je tam výrazně vyšší," řekl. Schopnost zajistit chlazení vyplynula podle něj už z posuzování dopadů záměru na stavbu nového dukovanského jaderného zdroje na životní prostředí.

ČEZ podle ředitele divize jaderné energetiky Bohdana Zronka také připravuje projekty, které by mohly zajistit podstatné snížení spotřeby chladicí vody čerpané do elektrárny přes přehradu Mohelno z řeky Jihlavy.

První by mohl ušetřit až osm milionů metrů krychlových vody ročně díky snižování usazenin v chladicích věžích. "Začínáme s ním letos," uvedl Zronek. Ve druhém pilotním projektu má elektrárna v plánu tento rok začít ověřovat vhodné technologie pro úpravu vody čerpané z přehrady, což by mohlo ušetřit 10 až 16 milionů metrů krychlových vody ročně. Elektrárna zatím za rok potřebuje na chlazení 55 milionů metrů krychlových vody.

Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v Česku. První blok vyrábí od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností dukovanských bloků. Aktuálně chystaný pátý blok má mít podle firmy ČEZ výkon 1200 megawattů, stát by měl mezi 140 a 160 miliardami korun.