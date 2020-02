Nejdražší investice novodobého Česka se rozjíždí, a pokud budeme věřit slovům ministra průmyslu Karla Havlíčka, už ji nic nezastaví. "My jsme pevně rozhodnuti, že nový jaderný blok bude, je to věc, která je neměnná, ze které nelze ustoupit ani o milimetr," řekl Havlíček během včerejší návštěvy Dukovan svým nezaměnitelným stylem, aby následně z jižní Moravy vyrazil do sněmovny, kde pohovořil o tom, jak bude řešit množící se problémy na ministerstvu dopravy. Jak se na hyperaktivního ministra řídícího dva komplikované resorty sluší. Havlíček o chystané investici v Dukovanech řekl spoustu slov, ale opět nezazněla taková maličkost − kolik bude nový jaderný blok stát.

Přitom se ke zlomovému datu, po kterém už nebude existovat levná cesta zpět, rychle blížíme. Smlouvu s polostátní energetikou ČEZ chce vláda podepsat už během několika týdnů. A teprve až inkoust na smlouvě uschne, dostane veřejnost informace, k čemu všemu se stát zavázal. Levné to nebude.

Nyní se mluví o tom, že 1200megawattový blok může stát mezi 140 a 160 miliardami korun. Národní investiční plán, velký hit této vlády, počítá hned s dvěma bloky za 300 miliard, čímž se krásně trefuje do poloviny tohoto intervalu. Má to ale háček − podle toho, za jaké ceny se nyní staví ve světě, jde o hluboce podstřelený odhad.

I jeho přesnost je vlastně podezřelá. V tak velkém a dlouhodobém projektu je vždy řada nejistot, takže i podstatně větší rozptyl by byl pochopitelný. Ovšem realističtější odhad by nutně posunoval horní rozpětí podstatně výš a hrozilo by, že jaderná investice tak pro ekonomicky uvažující část voličů ztratí své kouzlo. Což není omluva, nepřikrášlená fakta by daňoví poplatníci znát měli. Nikdo jiný totiž předpokládané ztráty neuhradí.

Ze včerejšího Havlíčkova vystoupení je pozoruhodná i pasáž o cíli prodloužit životnost Dukovan na 60 let. To je přitom očekávaný postup. Zhruba 10 let by tak v Dukovanech běželo hned pět bloků a jejich výkon by byl o 60 procent vyšší, než je nyní. Ovšem ten samý Havlíček na konci října loňského roku argumentoval studií ČEPS, jejíž scénáře počítají s tím, že v roce 2040 budou Dukovany mimo provoz. Na základě toho ministr veřejnost strašil − jak jinak to nazvat −, že bez nových investic zahrnujících hlavně nové jaderné bloky nebude mít Česko "kde brát elektřinu". Nyní předpokládá, že více než 2000 současných dukovanských megawattů bude do rozvodné sítě dál proudit − a na naléhavosti investice do nového bloku to nic nemění. Nestálo by projaderné lobby za to sladit notičky tak, aby udržely konzistenci aspoň půl roku?