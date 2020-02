Sociální demokracii se nelíbí změny daně z přidané hodnoty na pivo, takže svolává koalici a vyhrožuje studií (kterou nezveřejnila), aniž by ale měla představu, co přesně chce. Premiér Andrej Babiš si stěžuje na "idiotskou tabulku" (šlo o přehled sazeb DPH na pivo, nealkoholické pivo a limonády) a doporučuje lidem, aby si ohlídali, zda se s nimi jejich hospodský dělí o zisk, tedy zda od května pivo v jejich hospůdce zlevní. Případně si stěžuje na Brusel, který sice nemá s pivem nic společného, ale prý vládě zakázal dát kosmetické služby do desetiprocentní sazby, zatímco kadeřníci si tam mohou klidně lebedit, což se sice Babiš dozvěděl až od novinářů, ale je to skandál. A ministryně financí Alena Schillerová vysvětluje, za co může Brusel, za co mohou hospodští a co všechno je na celé diskusi (nikoliv realitě) kolem DPH špatně.