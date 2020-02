◼ USA

Američané obvinili čínské hackery z útoku na úvěry

Za rozsáhlým průnikem do sítě americké úvěrové kanceláře Equifax, který v roce 2017 postihl na 150 milionů Američanů, stojí čtveřice čínských vojenských hackerů. Oznámil to americký ministr spravedlnosti William Barr. I když nikdo z hackerů nebyl zadržen, Spojené státy čtveřici formálně obvinily, protože takový postup podle agentury Reuters považují za odstrašující prostředek a za varování ostatním zemím.

◼ ČESKO

Kvůli papíru zvýšil Eko-kom platby třídicím linkám

Společnost Eko-kom od počátku roku zvýšila platby třídicím linkám kvůli nízké ceně papíru. Za tunu převzatého a upraveného obalového papíru předaného k recyklaci dostanou 420 korun, před navýšením příspěvek činil 100 korun. Na globálním trhu klesla v posledních měsících cena vytříděného papíru, zejména směsného papíru, lepenek a kartonů. Eko-kom v Česku zajišťuje vytřídění, zpracování a odbyt sesbíraných odpadů.

◼ ČESKO

Dotace na vzdělání mají posílit dětské lékaře

Ministerstvo zdravotnictví hodlá motivovat dětské lékaře ke studiu nadstavbových oborů. Dotací na vzdělávání z evropských fondů chce zvýšit počet lékařů-specialistů, podpoří i jejich zaměstnavatele. Doposud si museli lékaři výdaje na vzdělávání zajišťovat sami. Navíc pro ně bylo často obtížné uvolnit se z práce, uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Zájemci se mohou hlásit od poloviny letošního roku.

◼ ŘECKO

Běžence čekají tábory s přísnějším režimem

Řecká vláda začne už v březnu na ostrovech v Egejském moři stavět nová střediska pro migranty. Mají mít větší kapacitu a přísnější režim. Kvůli novým střediskům, proti nimž se minulý týden konaly na ostrovech demonstrace, počítá vláda také s možným vyvlastňováním pozemků. Řecko se loni opět stalo hlavní vstupní branou migrantů z Blízkého východu a Asie do Evropy, když na jeho ostrovy v Egejském moři dorazilo 59 600 běženců.

◼ AUSTRÁLIE

Sydney zasáhly silné deště, uhasily dva ničivé požáry

Australské město Sydney zasáhly nejvydatnější srážky za posledních 30 let. Intenzivní déšť způsobil záplavy a chaos v dopravě, tisíce lidí musely opustit své domovy. Státní meteorologická agentura uvedla, že za poslední čtyři dny napadlo 391,6 milimetru srážek. V této souvislosti agentura varovala před rizikem přívalových povodní. Déšť ale alespoň uhasil dva z největších lesních požárů, které sužovaly Nový Jižní Wales v uplynulých měsících.

"

Zásadní porušení předpisů při sčítání a zpracování hlasů vyvolávají obavy, zda byly výsledky stanoveny čestně.

Pozorovatelé OBSE

komentují výsledky nedělních parlamentních voleb v Ázerbájdžánu, kde zvítězila vládnoucí strana Nový Ázerbájdžán.

◼ USA

Do vesmíru vyletěla sonda s českým vybavením

Raketa Atlas vynesla z Mysu Canaveral do vesmíru sondu Evropské kosmické agentury Solar Orbiter. Sonda bude i s přístroji, na jejichž vývoji a výrobě se podíleli čeští experti a firmy, zblízka zkoumat Slunce. V Česku vznikla zrcadla pro teleskop, určený k pozorování sluneční koróny, tedy jasně zářícího okolí Slunce. České kořeny má také řídicí software a řada elektronických přístrojů. Čeští badatelé budou mít snadnější přístup k získaným datům.

◼ ČESKO

Policisté šetří případ exšéfa Národní galerie

Policie začala prověřovat případ bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, na kterého loni v dubnu podal trestní oznámení někdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Prošetřuje podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Staněk už dříve uvedl, že podal na Fajta trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným Národní galerií.

◼ SÝRIE

OSN: Před boji za týden uteklo sto tisíc lidí

Boje v severozápadní Sýrii v uplynulém týdnu přinutily skoro sto tisíc lidí opustit domovy, od 1. prosince loňského roku tak z regionu v důsledku konfliktu muselo odejít téměř 700 tisíc lidí. Uvedl to Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN. V oblasti dominuje islamistická skupina Haját Tahrír aš-Šám, na místě působí také skupiny odpůrců vlády syrského prezidenta Bašára Asada.

◼ ČESKO

Praha zaplatí za pozemek pro metro D 32,3 milionu

Pražský magistrát zaplatí za pozemek v Písnici nutný ke stavbě metra D zhruba 32,3 milionu korun. Parcelu o rozloze 9733 metrů čtverečních koupí od soukromého vlastníka. Koupi pozemku musí ještě projednat magistrátní výbor pro dopravu a schválit pražští zastupitelé. Metro D v první fázi vznikne mezi Pankrácí a Písnicí a následně povede na náměstí Míru. Celková předpokládaná cena je 72,6 miliardy korun. Investorem je dopravní podnik, jehož vlastníkem je Praha.

◼ ČESKO

O Senát na Teplicku se uchází hejtman i primátor

O senátorské křeslo na Teplicku bude usilovat jedenáct lidí. Termín pro podání kandidátky vypršel včera odpoledne. Mandát uvolněný po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS) chce získat primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) či hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Doplňovací volby se budou konat 27. a 28. března. Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek funkčního období Jaroslava Kubery, tedy zhruba na čtyři roky do 13. října 2024.

◼ ČESKO

O česká víza byl velký zájem, stát za ně utržil miliardu

O česká víza loni požádalo rekordních 813 tisíc lidí, o 12,7 procenta více než v roce 2018. Uvedlo to včera ministerstvo zahraničí. Příjmy státu z vízových poplatků by podle něj mohly dosáhnout jedné miliardy korun. V roce 2018 příjem za vízové poplatky činil 771 milionů korun. Většina žádostí, které diplomacie zpracovává, jsou takzvaná schengenská víza, která umožňují cestování ve všech zemích schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol.

◼ ČESKO

Gottvaldová kvůli vzdělání nejspíš skončí

Hlavní hygienička Eva Gottvaldová možná bude muset do roka opustit svou funkci. Důvodem je to, že nemá vzdělání, které chce část poslanců uzákonit. Sněmovní zdravotnický výbor změnu v novele o ochraně veřejného zdraví podpořil. Dolní komora bude moci o předloze rozhodovat zítra.

"

Obecná kriminalita v posledních osmi letech klesla o více než 40 procent, naopak kybernetický zločin narostl o více než 460 procent.

Jaroslav Strouhal

náměstek ministra vnitra

◼ ČESKO

Mladá fronta má předběžnou insolvenční správkyni

Českobudějovický soud ustanovil předběžnou insolvenční správkyni dlužníkovi Mladá fronta, a. s. Důvodem jsou vážné pochybnosti o skutečném stavu vydavatelství Mladá fronta. Soud o tom informoval v insolvenčním rejstříku. S pohledávkami se zatím přihlásily dvě společnosti. Podle nich jim vydavatelství dluží téměř 16 milionů korun. Soud ustanovil jako předběžnou insolvenční správkyni Petru Hýskovou. Do 18. února má zjistit dlužníkův majetek a podat soudu písemnou zprávu.

◼ ČESKO

Praha se shodla na tom, jak upravit zákony kvůli Airbnb

Radní Prahy včera schválili návrh čtyř opatření, která budou prosazovat při jednáních na ministerstvu pro místní rozvoj ohledně změn zákonů k regulaci platforem pro krátkodobé ubytování. Jak řekla radní Prahy pro legislativu Hana Marvanová (za STAN), největší shoda panuje na povinnosti Airbnb a dalších platforem poskytovat obcím informace o ubytováních. Pod výsledným poslaneckým návrhem by podle radní měly být podepsány všechny poslanecké kluby.

◼ ČESKO

Bauer Media podalo dovolání, má platit Havlové čtyři miliony

Německé nakladatelství Bauer Media podalo dovolání ve sporu s herečkou Dagmar Havlovou. Směřuje proti rozhodnutí, podle kterého má firma vyplatit Havlové odškodnění čtyři miliony korun. Důvodem je článek v bulvárním časopise Pestrý svět s tvrzením, že herečka měla milenecký poměr v době, kdy jí umíral manžel, prezident Václav Havel. Dovolání obdržel nedávno Městský soud v Praze, který předá mimořádný opravný prostředek spolu se spisem Nejvyššímu soudu do Brna.

◼ ČESKO

Pražské VŠ musí izolovat studenty z Číny

Pražští hygienici nařídili 31 pražským vysokým školám, aby kvůli epidemii koronaviru izolovaly na 14 dní studenty a pedagogy, kteří přijedou z Číny. Musí je také hygienické stanici nahlásit. Studenti se nesmí účastnit výuky ani jít do knihovny. V Česku bylo testováno kvůli podezření z nákazy přes 60 lidí, u žádného, včetně evakuovaných přímo z epicentra nákazy, se přítomnost viru nepotvrdila.

◼ ČESKO

Do Olomouce byla dovezena keltská hlava

Za přísných bezpečnostních opatření byl do Olomouce převezen originál opukové keltské hlavy, jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů na území Česka. Do zdejšího Vlastivědného muzea ji přivezli z depozitáře Národního muzea v Terezíně policisté se samopaly, při přenosu cenného artefaktu před muzeem zastavili dopravu. Olomouc zažila podobné manévry za poslední tři měsíce již podruhé; v listopadu sem byla pod dohledem policistů přivezena Věstonická venuše.

◼ SLOVENSKO

Soud znovu uznal vinnými tři muže za tragédii v dole

Slovenský soud v novém procesu uznal vinnými tři obžalované v souvislosti s požárem a explozí v dole v Handlové, při kterých v roce 2009 přišlo o život 20 lidí. Odsouzeným vyměřil několikaleté tresty vězení. Rozhodl o tom okresní soud v Prievidzi. Proti verdiktu se lze odvolat. Soud původně již v roce 2015 potrestal v případu trojici pracovníků provozovatele zmíněného dolu, kteří se podíleli na řízení likvidace požáru, jenž předcházel výbuchu.

◼ ITÁLIE

Zemřela italská operní pěvkyně Freniová

Ve věku 84 let zemřela v neděli italská operní pěvkyně Mirella Freniová. Sopranistka Freniová patřila několik desetiletí mezi nejzářivější hvězdy milánské La Scaly i newyorské Metropolitní opery. Za více než půlstoletí ztvárnila na 40 rolí.

◼ RUSKO

Rusové dali nového čínského konzula do karantény

Ruské úřady nařídily novému čínskému konzulovi v uralském Jekatěrinburgu dvoutýdenní karanténu ještě dříve, než mohl absolvovat první pracovní schůzky. Uvedla to agentura Interfax. Kvůli obavám z šíření koronaviru ruské úřady preventivně umístily do karantény stovky čínských i ruských občanů, kteří nedávno přicestovali do Ruska z Číny. Nový čínský konzul Cchuej Šao-čchun přijel do Jekatěrinburgu 6. února. V Rusku byly zatím odhaleny dva případy nákazy, šlo o čínské občany.

"

Ty stovky politiků by nám a sobě měly odpovědět, proč není možné zastavit hrůzy, které se odehrávají v sousedství Evropy.

Wolfgang Ischinger