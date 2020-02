Legendární investor Warren Buffett je známý kritikou investic do zlata. Vždy upozorňoval, že zlato netvoří žádnou vnitřní hodnotu, na rozdíl od firem, jejichž akcie či dluhopisy můžete koupit. "Kdo ho kupuje, prostě doufá, že někdo jiný za něj v budoucnosti bude ochoten zaplatit více," říká. Bylo jen otázkou času, co řekne tento čtvrtý nejbohatší člověk na bitcoin. A přišlo to.