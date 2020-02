Když je člověku čtyřicet nebo padesát, začne si obvykle klást otázku, co má dělat, aby mu kvalitní život, anebo život vůbec, vydržel co nejdéle. Před několika lety na to odpověděli výzkumníci z Harvardovy univerzity. Více než sto tisíc padesátiletých respondentů sledovali po dobu třiceti let a zjistili, že pokud nekouřili, každý týden aspoň dvě a půl hodiny sportovali, zdravě jedli, pravidelně pili malou dávku alkoholu a byli štíhlí, pak se dožívali o dvanáct (muži) nebo o čtrnáct (ženy) let vyššího věku.